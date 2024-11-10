«Ахмат» — «Зенит»: Мантуан сравнял счет

Читать «СЭ» в

«Зенит» сравнял счет в гостевом матче против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ — 1:1.

На 9-й минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».