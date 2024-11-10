«Спартак» — «Акрон»: Иванов правильно наказал Бакаева. Почему за то же самое не удален Станкович?

На 86-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Акрон» (4:0) судья Сергей Иванов правильно вынес два предупреждения Солтмураду Бакаеву и удалил его с поля. Вторая желтая карточка была показана после того, как футболист гостей стал аплодировать арбитру, тем самым выражая свое отношение к его первому решению наказать игрока.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Интересно, что совсем недавно в другой встрече с участием «Спартака», с «Ростовом» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, на 36-й минуте судья Василий Казарцев правильно вынес предупреждение Деяну Станковичу, но ошибочно не наказал его второй желтой карточкой и не удалил из технической зоны. В том моменте главный тренер красно-белых отреагировал аплодисментами и выкриком «браво» на решение рефери применить дисциплинарную санкцию. Арбитр, возможно, не увидел, что делал Станкович, а резервный Ранэль Зияков не подсказал. Сегодня Зияков тоже выполнял функции резервного.

Любопытно, что, выполняя обязанности четвертого рефери в ходе игры 13-го тура чемпионата «Зенит» — «Локомотив», на 75-й минуте тот же Зияков не отреагировал должным образом на действия тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука. Тот, используя планшет, стал показывать Зиякову момент с фолом Алексея Батракова. Тренера следовало удалить из технической зоны с показом красной карточки. По правилам игры официальное лицо команды не вправе так поступать, используя электронное или коммуникационное оборудование. Наказание — удаление.