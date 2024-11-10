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Судейство

Сегодня, 17:36

«Спартак» — «Акрон»: Иванов правильно наказал Бакаева. Почему за то же самое не удален Станкович?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Сергей Иванов.
Фото Скриншот трансляции

На 86-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Акрон» (4:0) судья Сергей Иванов правильно вынес два предупреждения Солтмураду Бакаеву и удалил его с поля. Вторая желтая карточка была показана после того, как футболист гостей стал аплодировать арбитру, тем самым выражая свое отношение к его первому решению наказать игрока.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Интересно, что совсем недавно в другой встрече с участием «Спартака», с «Ростовом» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, на 36-й минуте судья Василий Казарцев правильно вынес предупреждение Деяну Станковичу, но ошибочно не наказал его второй желтой карточкой и не удалил из технической зоны. В том моменте главный тренер красно-белых отреагировал аплодисментами и выкриком «браво» на решение рефери применить дисциплинарную санкцию. Арбитр, возможно, не увидел, что делал Станкович, а резервный Ранэль Зияков не подсказал. Сегодня Зияков тоже выполнял функции резервного.

Любопытно, что, выполняя обязанности четвертого рефери в ходе игры 13-го тура чемпионата «Зенит» — «Локомотив», на 75-й минуте тот же Зияков не отреагировал должным образом на действия тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука. Тот, используя планшет, стал показывать Зиякову момент с фолом Алексея Батракова. Тренера следовало удалить из технической зоны с показом красной карточки. По правилам игры официальное лицо команды не вправе так поступать, используя электронное или коммуникационное оборудование. Наказание — удаление.

Деян Станкович
Солтмурад Бакаев
Сергей Иванов (судья)
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
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9.11 19:00
Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
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Рубин – Краснодар
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Алексей Батраков

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Джон Кордоба

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 8
П
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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 6 1 0
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