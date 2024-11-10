«Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал покинул клуб, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике».

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.