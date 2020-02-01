«Ахмат» уступил «Шахтеру» из Солигорска, «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» из Трнавы

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона РПЛ. «Ахмат» в товарищеском матче уступил «Шахтеру» из Солигорска со счетом 1:3.

Еще в одной встрече «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» из Трнавы.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Шахтер С» — 1:3 (0:2)

Голы: Хващинский, 3 (0:1). Диасамидзе, 30 (0:2). Кадыров, 47 (1:2). Бодул, 77 — с пенальти (1:3).

1 февраля.

«Сочи» — «Спартак Тр» — 2:2 (1:2)

Голы у «Сочи»: Набиуллин, 36 (1:2). Цаллагов, 57 (2:2).