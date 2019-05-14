20:35 14 мая | Футбол — РПЛ

"Ахмат" успешно прошел процедуру лицензирования в РФС

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"Ахмат" получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза (РФС) в сезоне 2019-2020 г.

– Клуб выполнил спортивные, финансовые и другие критерии, предъявляемые клубам в процессе прохождения лицензирования, – говорится в сообщении грозненского клуба в Твиттере.

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