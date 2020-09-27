«Ахмат» — «Урал»: Мелкадзе и Панюков выйдут с первых минут
15:03
Стали известны составы «Ахмата» и «Урала» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэль, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Умаев, Понсе.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Подберезкин, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Запасные: Годзюр, Рыков, Золотов, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболев, Аугустыняк, Караев.
Матч «Ахмат» — «Урал» начнется в 16.30 (мск).
Опрос
проголосовало: 5133Все опросы
Фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа»: пенальти или штрафной?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи