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«Ахмат» — «Урал»: Мелкадзе и Панюков выйдут с первых минут

15:03
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Стали известны составы «Ахмата» и «Урала» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэль, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Умаев, Понсе.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Подберезкин, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Рыков, Золотов, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболев, Аугустыняк, Караев.

Матч «Ахмат» — «Урал» начнется в 16.30 (мск).

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