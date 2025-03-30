Медведев о 100-летии «Зенита»: «Все футболисты знают, за какой клуб играют. Уверен, оставшиеся матчи пройдут на самом высоком уровне»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о настрое команды в преддверии празднования 100-летия клуба.

«Все футболисты знают, за какой клуб они играют. Знают, что 100 лет — это не просто галочка в календаре. 100 лет в жизни бывает один раз, как и 18, как мы хорошо знаем. И, конечно, это и особая ответственность, но и нагрузка тоже, потому что от этого трудно отвлечься, что мы играем в юбилейный год. Но я уверен, что оставшиеся девять матчей чемпионата и, дай бог, четыре матча кубковых, они пройдут на самом высоком уровне и с победным настроением, — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 43 очками после 21 тура. Команда становилась чемпионом России в шести предыдущих сезонах.

В воскресенье, 30 марта «Зенит» сыграет дома против «Рубина». Начало встречи — в 19.30 (мск).