«Ахмат» победил «Ростов» в Грозном
«Ахмат» дома обыграл «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.
У хозяев голы забили Надер Гандри и Максим Самородов. Гости отыгрались благодаря мячу Николая Комличенко.
В первой половине игры судья Ян Бобровский удалил защитника «Ростова» Максима Осипенко, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр отменил решение. Во втором тайме игра прерывалась из-за проблем с освещением на «Ахмат-Арене».
«Ахмат» набрал 23 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Ростов» с 33 очками — на 8-й строчке.
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|7
|2
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|
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|Зенит
|24
|15
|5
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|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
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|24
|12
|7
|5
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|43
|
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|
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|36
|
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|9
|6
|9
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|
9
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|8
|4
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|
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|9
|9
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|27
|
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|24
|7
|5
|12
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|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
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|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5
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