«Ахмат» поздравил Конате с получением российского гражданства
«Ахмат» поздравил нападающего Мохамеда Конате с получением российского гражданства.
27 августа агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что форвард получил паспорт РФ.
«Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате получил паспорт Российской Федерации. Мы поздравляем Конате с гражданством России!» — сказано в Telegram-канале клуба.
Конате выступает в России с 2019 года. До этого он играл за «Урал» в сезоне-2016/17. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился двумя голами.
Источник: ФК «Ахмат»
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