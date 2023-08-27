Карраскаль приехал в ГУМ на подписание контракта с «Динамо»

Полузащитник Хорхе Карраскаль приехал в ГУМ на Красной площади на подписание контракта с клубом.

24 августа «СЭ» сообщил, что «Динамо» закрыло финансовые вопросы по Карраскалю и подпишет контракт с игроком до конца недели, а ЦСКА получит за полузащитника 5,5 миллиона евро.

Также сегодня, 27 августа, клуб опубликовал видео, в котором анонсировал трансфер футболиста.

Карраскаль выступает за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В этом сезоне футболист ни разу не сыграл за ЦСКА.