"Ахмат" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги проти "Зенита".

На 55-й минуте встречи Раванелли отдал мяч Исмаэлу под удар с линии штрафной. Бразилец забил в дальний угол ворот Андрея Лунева.

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