"Ахмат" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги проти "Зенита".
На 55-й минуте встречи Раванелли отдал мяч Исмаэлу под удар с линии штрафной. Бразилец забил в дальний угол ворот Андрея Лунева.
✌🏻 Второй мяч Исмаэла Силвы в чемпионате.
📺 #АхматЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/IvMXw6dXyO
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 мая 2019 г.
✌🏻 Второй мяч Исмаэла Силвы в чемпионате.
📺 #АхматЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/IvMXw6dXyO
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