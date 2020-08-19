«Ахмат» остановился в трех матчах от антирекорда

«Ахмат», обыграв «Ротор» в матче третьего тура чемпионата России, прервал 13-матчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге. Грозненцы остановились в трех играх от худшего результата в истории турнира, который принадлежит «Уралану». Любопытно, что элистинцы свою серию из 16 встреч прервали также в противостоянии с «Ротором». (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии на своем поле