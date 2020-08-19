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«Ахмат» остановился в трех матчах от антирекорда

21:49

«Ахмат», обыграв «Ротор» в матче третьего тура чемпионата России, прервал 13-матчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге. Грозненцы остановились в трех играх от худшего результата в истории турнира, который принадлежит «Уралану». Любопытно, что элистинцы свою серию из 16 встреч прервали также в противостоянии с «Ротором». (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии на своем поле

Клуб

Годы

И

Н

П

С кем прервали

Уралан

2000-2002

16

6

10

Ротор — 2:0

Торпедо

1997-1998

15

8

7

Алания — 2:0

Ростов

2006-2007

15

8

7

Амкар — 2:0

Шинник

2006-2008

14

5

9

Химки — 3:2

Анжи

2014-2016

13

5

8

Кубань — 1:0

Спартак Нч

2011

13

6

7

Амкар — 2:1

Волга

2012-2013

13

6

7

Алания — 1:0

Ахмат

2019-2020

13

8

5

Ротор — 3:1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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