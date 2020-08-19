«Ахмат» остановился в трех матчах от антирекорда
21:49
«Ахмат», обыграв «Ротор» в матче третьего тура чемпионата России, прервал 13-матчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге. Грозненцы остановились в трех играх от худшего результата в истории турнира, который принадлежит «Уралану». Любопытно, что элистинцы свою серию из 16 встреч прервали также в противостоянии с «Ротором». (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные безвыигрышные серии на своем поле
|
Клуб
|
Годы
|
И
|
Н
|
П
|
С кем прервали
|
Уралан
|
2000-2002
|
16
|
6
|
10
|
Ротор — 2:0
|
Торпедо
|
1997-1998
|
15
|
8
|
7
|
Алания — 2:0
|
Ростов
|
2006-2007
|
15
|
8
|
7
|
Амкар — 2:0
|
Шинник
|
2006-2008
|
14
|
5
|
9
|
Химки — 3:2
|
Анжи
|
2014-2016
|
13
|
5
|
8
|
Кубань — 1:0
|
Спартак Нч
|
2011
|
13
|
6
|
7
|
Амкар — 2:1
|
Волга
|
2012-2013
|
13
|
6
|
7
|
Алания — 1:0
|
Ахмат
|
2019-2020
|
13
|
8
|
5
|
Ротор — 3:1
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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