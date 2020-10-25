«Ахмат» обыграл «Уфу» в меньшинстве, Бериша сделал дубль и отдал голевую передачу

«Ахмат» обыграл «Уфу» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 3:1.

В составе грозненцев дубль сделал полузащитник Бернард Бериша, также на его счету голевая передача на нападающего Владимира Ильина. Единственный гол уфимцев забил хавбек Азер Алиев.

«Ахмат» добился победы, играя в меньшинстве — на 58-й минуте при счете 1:1 с поля был удален защитник Андрей Семенов.

Команда из Грозного остается на 10-м месте в турнирной таблице, сократив отставание от идущего 9-м «Рубина» до 1 очка. «Уфа» продолжает занимать последнюю строчку с 6 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 3:1 (1:0)

Голы: Бериша, 14 — с пенальти (1:0). Алиев, 56 (1:1). Ильин, 68 (2:1). Бериша, 77 (3:1).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Быстров, 72), Бериша (Садулаев, 79), Харин (Альсултанов, 79), Исмаэл, Мелкадзе (Анхель, 62).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Жамалетдинов, 90+1), Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп (Сысуев, 83), Голубев, Андрич.

Предупреждения: Семенов, 42. Плиев, 44. Табидзе, 52. Бериша, 78. Йокич, 86.

Удаление: Семенов, 58.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

25 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».