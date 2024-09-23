«Ахмат» — «Крылья Советов»: Ороз сравнял счет на 90+6-й минуте

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«Крылья Советов» сравняли счет в матче с «Ахматом» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 90+6-й минуте забил Доминик Ороз.