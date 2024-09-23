«Ахмат» — «Крылья Советов»: Кардосо вывел грозненцев вперед

«Ахмат» открыл счет в матче с «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ — 1:0. Встреча проходит в Грозном.

Гол на 68-й минуте забил форвард Фелиппе Кардосо.