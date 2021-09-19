Появилась новая информация, касающаяся удаления Зорана Нижича в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар». Протокол ВАР не был нарушен: арбитр Иван Сиденков показал вторую желтую карточку игроку грозненской команды, получив подсказку резервного судьи Сергея Чебана.

Напомним, что на 62-й минуте Сиденков ошибочно не вынес предупреждение Нижичу, который сыграл грубо против Эдуарда Сперцяна. Судья даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар. Игра после этого была остановлена — в помощи врачей нуждался Урош Спаич, получивший травму в другом эпизоде. И только спустя две с половиной минуты перед возобновлением матча арбитр наказал Нижича и удалил его.

По косвенным признакам можно было предположить, что рефери поступил так, получив подсказку от видеоарбитра Евгения Кукуляка. В противном случае зачем судья долго ждал и не удалял защитника «Ахмата»? ВАР поступать так не имеет права. Получается, что нарушен протокол работы ВАР?

Нет. По данным «СЭ», нарушения со стороны Кукуляка не было. Помог Сиденкову резервный. Непонятно только, почему арбитр так долго ждал и не применял дисциплинарную санкцию к Нижичу.

Эпизод матча 8-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Фото «СЭ»

Эпизод матча 8-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Фото «СЭ»

Эпизод матча 8-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Фото «СЭ»