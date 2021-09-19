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Безуглов: «Медицинский департамент ЦСКА может стать одним из лучших в Европе»

19:30
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Главой медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе рассказал о предложении армейцев и тестировании на коронавирус.

— Вы возглавили медицинский штаб в конце июля нынешнего года. Как отреагировали на предложение из армейского клуба?

— ЦСКА смело можно назвать одним из самых известных и авторитетных клубов не только России, но и Восточной Европы. Разумеется, это приглашение я расценил как очень привлекательное и, самое главное, позволяющее продолжить развитие в качестве спортивного врача и исследователя. Думал над предложением относительно недолго. Убедившись, что у руководства клуба большие амбиции по развитию всего сектора, включающего медико-биологическое обеспечение и прикладные исследования, дал согласие. Очень надеюсь, что смогу помочь клубу решить все поставленные задачи.

...- Перейдем к текущим делам. Коронавирусные ограничения серьезно влияют на работу медицинского штаба? Какие рекомендации вы даете футболистам?

— Когда такой вопрос звучал в прошлом году, можно было говорить о каких-то проблемах и неудобствах. Сейчас же во всех ведущих клубах механизмы тестирования и контроля отработаны до автоматизма, и все это воспринимается как само собой разумеющееся. Рекомендации хорошо всем известны, их можно назвать общими. Но при этом все усилия по профилактике распространения COVID-19 со стороны врачей, тренеров и руководства клуба носят постоянный и системный характер.

— Как часто футболистам ЦСКА приходится сдавать тесты на коронавирус?

— Они проводятся ежедневно. Перед тем, как попасть на базу, все члены команды сдают экспресс-тесты. Естественно, в соответствии с требованиями санитарного регламента премьер-лиги, один раз в неделю тесты проводят и сотрудники лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором. Столь частое тестирование, конечно, связано с финансовыми затратами, но в такой ситуации экономия неуместна. Это позиция руководства клуба, и ее можно только приветствовать. Добавлю, что я работаю в команде с 30 июля, и за это время ни одной проблемы, связанной с новой коронавирусной инфекцией, не возникло.

...- Работа в клубе отнимает больше времени, чем в сборной. Можно ли сказать, что сейчас у вас еще более насыщенное расписание жизни, чем прежде?

— Последние лет десять не покидает ощущение, что 24 часов в сутках мне не хватает катастрофически. Но я привык к постоянному дефициту времени и, естественно, в ближайшие годы все мои усилия и профессиональные навыки будут направлены на работу во благо ЦСКА. Если не случится никакого форс-мажора, через год-два медицинский департамент нашего клуба может стать одним из лучших во всей Европе. Секретов пока раскрывать не буду, но, поверьте, для этого есть все предпосылки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 2
2-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/eduard-bezuglov-cherez-goddva-meditsinskiy-departament-pfk-cska-mozhet-stat-odnim-iz-luchshikh-v-ev/

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Роман Шишов все материалы автора

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