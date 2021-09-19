Безуглов: «Медицинский департамент ЦСКА может стать одним из лучших в Европе»

Главой медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе рассказал о предложении армейцев и тестировании на коронавирус.

— Вы возглавили медицинский штаб в конце июля нынешнего года. Как отреагировали на предложение из армейского клуба?

— ЦСКА смело можно назвать одним из самых известных и авторитетных клубов не только России, но и Восточной Европы. Разумеется, это приглашение я расценил как очень привлекательное и, самое главное, позволяющее продолжить развитие в качестве спортивного врача и исследователя. Думал над предложением относительно недолго. Убедившись, что у руководства клуба большие амбиции по развитию всего сектора, включающего медико-биологическое обеспечение и прикладные исследования, дал согласие. Очень надеюсь, что смогу помочь клубу решить все поставленные задачи.

...- Перейдем к текущим делам. Коронавирусные ограничения серьезно влияют на работу медицинского штаба? Какие рекомендации вы даете футболистам?

— Когда такой вопрос звучал в прошлом году, можно было говорить о каких-то проблемах и неудобствах. Сейчас же во всех ведущих клубах механизмы тестирования и контроля отработаны до автоматизма, и все это воспринимается как само собой разумеющееся. Рекомендации хорошо всем известны, их можно назвать общими. Но при этом все усилия по профилактике распространения COVID-19 со стороны врачей, тренеров и руководства клуба носят постоянный и системный характер.

— Как часто футболистам ЦСКА приходится сдавать тесты на коронавирус?

— Они проводятся ежедневно. Перед тем, как попасть на базу, все члены команды сдают экспресс-тесты. Естественно, в соответствии с требованиями санитарного регламента премьер-лиги, один раз в неделю тесты проводят и сотрудники лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором. Столь частое тестирование, конечно, связано с финансовыми затратами, но в такой ситуации экономия неуместна. Это позиция руководства клуба, и ее можно только приветствовать. Добавлю, что я работаю в команде с 30 июля, и за это время ни одной проблемы, связанной с новой коронавирусной инфекцией, не возникло.

...- Работа в клубе отнимает больше времени, чем в сборной. Можно ли сказать, что сейчас у вас еще более насыщенное расписание жизни, чем прежде?

— Последние лет десять не покидает ощущение, что 24 часов в сутках мне не хватает катастрофически. Но я привык к постоянному дефициту времени и, естественно, в ближайшие годы все мои усилия и профессиональные навыки будут направлены на работу во благо ЦСКА. Если не случится никакого форс-мажора, через год-два медицинский департамент нашего клуба может стать одним из лучших во всей Европе. Секретов пока раскрывать не буду, но, поверьте, для этого есть все предпосылки.