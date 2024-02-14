«Спартак» — «Кайрат»: Хлусевич забил третий гол красно-белых

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«Спартак» забил третий гол в ворота «Кайрата» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

На 55-й минуте у красно-белых отметился Даниил Хлусевич.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.