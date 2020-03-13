«Ахмат» — «Динамо»: Скопинцев забил гол
21:14
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 3:1 в пользу бело-голубых.
Скопинцев лишился на дальний удар и пробил точно в угол ворот грозненцев.
? Гол Дмитрия Скопинцева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2020
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