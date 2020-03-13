Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 3:1 в пользу бело-голубых.

Скопинцев лишился на дальний удар и пробил точно в угол ворот грозненцев.