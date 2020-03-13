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«Ахмат» — «Динамо»: Скопинцев забил гол

21:14
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 3:1 в пользу бело-голубых.

Скопинцев лишился на дальний удар и пробил точно в угол ворот грозненцев.

Ахмат — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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