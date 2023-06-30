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Сегодня, 17:11

Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, почему дал сыну имя Николай

Виталий Косик
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему дал своему сыну имя Николай.

Испанский специалист стал отцом 26 мая 2023 года, своего первенца 34-летний тренер назвал именем Гильермо-Николай.

«Для меня важна история, весь контекст. Это дань уважения «Спартаку» и всем людям здесь. Моей семье здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно. Мой сын должен знать и понимать, что родился именно в этом месте», — заявил Абаскаль клубной пресс-службе.

Испанский специалист работает в «Спартаке» с июня 2022 года. В сезоне-2022/23 его команда заняла третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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