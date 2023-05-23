Шишкин — о жесте Соболева: «Я знаю Александра, он нормальный человек, и такие поступки ему несвойственны»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о грубом жесте форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Да, все обсуждают не саму игру, а эти красные карточки. И это обидно. Хотя не сказать про них тоже невозможно. Я знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны. Ни на поле, ни вне его. Роша действительно против него хорошо действовал, выиграл много единоборств, но это не повод так себя вести. Соболев — нападающий сборной России, ключевой нападающий «Спартака». Мой совет ему — поработать над этой историей. Уже не первый матч мы видим, когда эмоции зашкаливают», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

В матче с ЦСКА Соболев после единоборств показал грубый жест защитнику армейцев Виллиану Роше и заработал красную карточку.

После этой игры армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.