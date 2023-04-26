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Агент Щенникова: «Не намерен ли Георгий завершать карьеру? Думаю, что у него еще хватит сил поиграть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«У нас были разговоры и обсуждения. Это решение ЦСКА. Здесь не могу возразить. Это прямые работодатели. Не намерен ли Георгий завершать карьеру? Ему только 31 год. Думаю, что время покажет. Сейчас у него травм нет. Думаю, что у него еще хватит сил поиграть», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года.

Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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