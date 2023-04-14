Агент Мойзеса заявил, что надеется на старт переговоров по выкупу футболиста в ближайшее время

Агент Барбозы Мойзеса Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем защитника в ЦСКА.

«Надеюсь, что в ближайшее время переговоры по выкупу начнутся. Мойзес хочет остаться в ЦСКА», — сказал Гарсия «СЭ».

28-летний бразилец арендован ЦСКА у «Интернасьонала» до лета 2023 года. В этом сезоне на счету защитника 27 матчей за ЦСКА, 1 гол и 3 результативные передачи.