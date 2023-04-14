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Семшов: «Динамо» в преддверии столетия должно победить «Нижний Новгород» и порадовать болельщиков»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Пари НН».

«Для «Динамо» будет любая игра сейчас тяжелой. С «Сочи» бело-голубые играли с численным преимуществом, но в итоге проиграли. «Пари НН» решает свои задачи, и они сейчас будут бороться за каждое очко в каждом матче. Плюс у нижегородцев сменился тренер, это будет стимулом для команды хорошо играть. Матч будет трудный, но «Динамо» в преддверии столетия должно победить соперников и порадовать болельщиков», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

Матч между командами пойдет 15 апреля. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-dinamo-v-preddverii-stoletiya-dolzhno-pobedit-pari-nn-i-poradovat-bolelshikov-243249/
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
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