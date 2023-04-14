Семшов: «Динамо» в преддверии столетия должно победить «Нижний Новгород» и порадовать болельщиков»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Пари НН».

«Для «Динамо» будет любая игра сейчас тяжелой. С «Сочи» бело-голубые играли с численным преимуществом, но в итоге проиграли. «Пари НН» решает свои задачи, и они сейчас будут бороться за каждое очко в каждом матче. Плюс у нижегородцев сменился тренер, это будет стимулом для команды хорошо играть. Матч будет трудный, но «Динамо» в преддверии столетия должно победить соперников и порадовать болельщиков», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

Матч между командами пойдет 15 апреля. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.