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Футболисты и тренеры ЦСКА прошли курс первой доврачебной помощи

Карен Саркисян
Корреспондент
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Сотрудники медицинского штаба ЦСКА, а также ряд игроков и тренеров прошли курс повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В ходе курса, который прошел в лекционном зале в Ватутинках и длился три часа, игроки и тренеры основной и молодежной команд получили необходимые знания для оказания своевременной помощи при возникновении различных ситуаций — от внезапной кардиальной смерти сознания до ожогов и переломов костей.

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что лекция была проведена в соответствии с курсом на непрерывное повышение квалификации всех сотрудников медицинского департамента клуба.

«Присутствие игроков и тренеров было очень важным, потому что подобные знания могут пригодиться любому как на футбольном поле, так и за его пределами. Прохождение курсов по оказанию экстренной помощи и своевременные грамотные действия в непредвиденных ситуациях — это шанс на сохранение жизни, когда дело в том числе может касаться близких или друзей», — приводит слова Безуглова пресс-служба московского клуба.

После 28 туров Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 15 мая, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-proshli-kurs-pervoy-pomoshchi/
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ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
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 - : -
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 - : -
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