Футболисты и тренеры ЦСКА прошли курс первой доврачебной помощи

Сотрудники медицинского штаба ЦСКА, а также ряд игроков и тренеров прошли курс повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В ходе курса, который прошел в лекционном зале в Ватутинках и длился три часа, игроки и тренеры основной и молодежной команд получили необходимые знания для оказания своевременной помощи при возникновении различных ситуаций — от внезапной кардиальной смерти сознания до ожогов и переломов костей.

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что лекция была проведена в соответствии с курсом на непрерывное повышение квалификации всех сотрудников медицинского департамента клуба.

«Присутствие игроков и тренеров было очень важным, потому что подобные знания могут пригодиться любому как на футбольном поле, так и за его пределами. Прохождение курсов по оказанию экстренной помощи и своевременные грамотные действия в непредвиденных ситуациях — это шанс на сохранение жизни, когда дело в том числе может касаться близких или друзей», — приводит слова Безуглова пресс-служба московского клуба.

После 28 туров Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 15 мая, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.