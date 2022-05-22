Агент Языджи: «ЦСКА хочет купить игрока за хорошую цену, но «Лилль» не хочет отдавать его дешево»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал корреспонденту «СЭ» подробности переговоров между армейской командой и французским «Лиллем» по будущему игрока.

«Мы неоднократно говорили ЦСКА, что очень хотим остаться здесь, — сказал Чебеджи «СЭ». — Юсуф просто счастлив здесь, ему нравится команда, болельщики. Он говорит, что ЦСКА — это семья. Вчера был прекрасный праздник в честь Дзагоева и Марио. Такое отношение — это очень важно для нас. Мы разговаривали с руководством ЦСКА, сказали все, что нужно. Теперь ЦСКА общается с «Лиллем». Для ЦСКА важно купить игрока за хорошую цену. Но «Лилль» не хочет продавать дешево. Не знаю, будем разговаривать. Посмотрим, как все сложится. Когда Языджи только пришел в ЦСКА, он очень хорошо начал. Забивал много голов, получил вызов в сборную. Правда, сейчас он не сможет отправиться в национальную команду. Ему нужно восстановление около двух недель».

ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

20 мая агент футболиста подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В текущем сезоне он забил 8 мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за москвичей.