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Агент Языджи: «ЦСКА хочет купить игрока за хорошую цену, но «Лилль» не хочет отдавать его дешево»

Агент Языджи заявил, что «Лилль» не хочет продавать дешево футболиста ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал корреспонденту «СЭ» подробности переговоров между армейской командой и французским «Лиллем» по будущему игрока.

«Мы неоднократно говорили ЦСКА, что очень хотим остаться здесь, — сказал Чебеджи «СЭ». — Юсуф просто счастлив здесь, ему нравится команда, болельщики. Он говорит, что ЦСКА — это семья. Вчера был прекрасный праздник в честь Дзагоева и Марио. Такое отношение — это очень важно для нас. Мы разговаривали с руководством ЦСКА, сказали все, что нужно. Теперь ЦСКА общается с «Лиллем». Для ЦСКА важно купить игрока за хорошую цену. Но «Лилль» не хочет продавать дешево. Не знаю, будем разговаривать. Посмотрим, как все сложится. Когда Языджи только пришел в ЦСКА, он очень хорошо начал. Забивал много голов, получил вызов в сборную. Правда, сейчас он не сможет отправиться в национальную команду. Ему нужно восстановление около двух недель».

ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

20 мая агент футболиста подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В текущем сезоне он забил 8 мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за москвичей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
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24.07 17:30
Химки – Зенит
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24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
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ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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