Агент Бийола: «Надеюсь, Яка однажды вернется в ЦСКА и даже завершит карьеру в Москве»
Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что футболист может завершить карьеру в ЦСКА.
«Я уже неоднократно говорил о надежде, что ЦСКА как можно скорее получит деньги за трансфер Яки. Уверен, рано или поздно это произойдет. Мне жаль, что из-за обстоятельств ЦСКА все еще не получил прибыль с трансфера. Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам более скажу, я надеюсь, что однажды Яка вернется в ЦСКА не по требованию ФИФА, а, возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе», — приводит слова Чибежа Metaratings.ru.
15 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола. Организация взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту.
24-летний словенец перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.
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|В
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1
|Краснодар
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|8-1
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2
|Урал
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|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
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Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0