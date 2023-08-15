Агент Гоцука удивлен отсутствием интереса к защитнику со стороны топ-клубов РПЛ

Агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев поделился мнением об игре капитана нижегородцев.

«На данный момент интереса от топ-клубов РПЛ к Кириллу нет, что для меня странно. Он уже давно показал, что способен играть на уровне РПЛ, сейчас лишний раз это доказывает. Сейчас он счастлив и сосредоточен на «Пари НН». Возможный уход Юрана? Думаю, это никак не повлияет на будущее Кирилла», — цитирует агента «РБ Спорт».

30-летний Гоцук выступает в «Пари НН» с 2020 года.