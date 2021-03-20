Игорь Яновский прокомментировал возможное назначение Олича главным тренером ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский рассказал, что он думает о возможном назначении Ивицы Олича главным тренером команды.
«Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича, — цитирует Яновского «Советский спорт» 20 марта. — Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии.
И потом, еще не факт, что Гончаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но в принципе почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.
Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича? Я только за! Они вместе играли, да и мне Рахимич как человек симпатичен. Был бы интересный тандем».
По информации «СЭ», о назначении Олича должны объявить 23 марта. В таком случае он заменит Виктора Гончаренко.
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.
Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года. Белорусский специалист выиграл с москвичами Суперкубок России-2018.
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