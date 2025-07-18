Тренер «Партизана» — о Москве: «Тут безопаснее, чем в других местах. Это фантастика»

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» рассказал об уровне безопасности в Москве.

— Что самое удивительное или странное вы увидели, гуляя по Москве?

— Мне нравятся китайские машины, которые я вижу здесь, они выглядят круто. И самое важное — в Москве абсолютно безопасно, это большой плюс. Некоторые думают, что что-то происходит, не хотят сюда ехать. Но тут безопаснее, чем в других местах. Это фантастика.

— Какие сувениры вы везете из Москвы?

— Многие берут матрешек, но я покупаю сувениры для семьи, что они просят. Приобрел маленькую версию Красной площади. Еще мне нравятся вещи, связанные с верой, — Россия знаменита своими святыми и церквями. Купил кое-что в Храме Пресвятой Богородицы. Все, что беру из Москвы, имеет огромное значение для меня.