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Сегодня, 20:15

Агент Чистякова: «У Димы контракт c «Зенитом», но к нему будет интерес от клубов РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас закончится чемпионат, я имею ввиду зимнюю паузу, будем разговаривать с «Зенитом», как они видят будущие Дмитрия в данной ситуации. Был интерес к Дмитрию со стороны клубов РПЛ? Пока нет. У Димы контракт, но понятно, что интерес к нему будет», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 7 матчей и результативными действиями не отметился. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
10.12 16:30
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 - : -
10.12 19:45
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