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Сегодня, 19:10

Агент Тикнизяна рассказал о будущем защитника «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Наир сейчас смотрит на то, как бы хорошо отдохнуть и набираться сил после довольно нелегкой первой части сезона и подготовиться на сборах ко второй части», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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