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Сегодня, 19:10

Шалимов заявил, что «Зенит» играл вяло в матче с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Пари НН» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Зенит» достаточно быстро забил, но после этого не особенно и прикладывал усилия для того, чтобы довести счет до крупного. Но надо сказать, что уже имея перевес в один гол, играть против «Нижнего», который всегда играет очень организованно в обороне, гораздо легче. В целом вялая игра со стороны «Зенита», Питер не особенно и включался, чтобы забивать еще больше. Вообще, так играть рискованно, но не могу сказать, что «Нижний» что-то противопоставил и был близок к ничьей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-zenit-igral-vyalo-v-matche-s-pari-nn/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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