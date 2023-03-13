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Агент Сутормина рассказал, как футболист реагирует на непопадание в состав «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о том, как его клиент реагирует на непопадание в состав сине-бело-голубых.

«Он не выходил на поле в шести последних матчах РПЛ. Что он чувствует? Как вам кажется, что может чувствовать игрок сборной России, который не выходил в шести матчах РПЛ? Ему очень грустно. Будет ли рассмотрен вариант аренды или ухода из «Зенита» летом? Будем решать по окончании сезона. Посмотрим. По поводу мыслей об этом еще пока рано говорить», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В последних шести матчах РПЛ Сутормин не появлялся на поле. В нынешнем сезоне он провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах (670 минут) и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-sutormina-chto-mozhet-chuvstvovat-igrok-sbornoy-rossii-kotoryy-ne-vykhodil-v-shesti-matchakh-r
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
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Факел – Сочи
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 - : -
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