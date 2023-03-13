Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»

Экс-директором «Чертаново» Николай Ларин, который находится в СИЗО-2 «Бутырка» в Москве, поздравил полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева с дебютным голом за команду.

Пиняев забил в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив», который оказался единственным и победным в тяжелейшей игре против «Ахмата». Также нельзя не отметить идеальную голевую передачу Глушенкова, браво», — написал Ларин в своих соцсетях.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.