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Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-директором «Чертаново» Николай Ларин, который находится в СИЗО-2 «Бутырка» в Москве, поздравил полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева с дебютным голом за команду.

Пиняев забил в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив», который оказался единственным и победным в тяжелейшей игре против «Ахмата». Также нельзя не отметить идеальную голевую передачу Глушенкова, браво», — написал Ларин в своих соцсетях.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
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Факел – Сочи
 - : -
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