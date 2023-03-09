Агент Селюк заявил, что сейчас Сперцян здорово играет

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и сказал, в каком европейском чемпионате он мог бы заиграть.

«Сперцян — хороший футболист, сейчас он здорово играет. Но я думаю, что 15 миллиона евро — слишком много за него. Он не стоит таких денег, не думаю, что за него так просто выложат эту сумму. Но все возможно. Какой чемпионат ему подойдет больше всего? Испания, конечно. Это самый лучший вариант для него. Но ему нужно переходить туда, где играют в футбол. Ему нет смысла переходить в команду, которая играет в силовой футбол, только ради того, чтобы поиграть в Европе. Испания может стать хорошим трамплином для Сперцяна», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник сборной Армении провел 17 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.