Кавазашвили: «Мешков должен нести наказание. Для «Спартака» его ошибка стала решающей»
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал спорный судейский эпизод из матча красно-белых против «Урала» в 18-м туре РПЛ (2:2).
«Судья, который допускает серьезную ошибку, должен нести наказание, — цитирует Кавазашвили «Чемпионат». — «Спартак» идет на втором месте и претендует на чемпионство, очки терять было никак нельзя. Для «Спартака» ошибка Мешкова стала решающей. Скорее всего, его отстранят до конца сезона. Но на этом его карьера не закончится. Спустя некоторое время его восстановят и дадут судить топ-матчи РПЛ, как это часто бывает. Мы даже не можем понять, была ли ошибка Мешкова технической или преднамеренной. В этом должны разобраться компетентные люди».
4 марта в матче «Спартак» — «Урал» Мешков не засчитал гол форварда москвичей Александра Соболева на 86-й минуте встречи. Арбитр ошибочно остановил игру, зафиксировав фол со стороны красно-белых, которого не было.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3