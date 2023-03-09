Кавазашвили: «Мешков должен нести наказание. Для «Спартака» его ошибка стала решающей»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал спорный судейский эпизод из матча красно-белых против «Урала» в 18-м туре РПЛ (2:2).

«Судья, который допускает серьезную ошибку, должен нести наказание, — цитирует Кавазашвили «Чемпионат». — «Спартак» идет на втором месте и претендует на чемпионство, очки терять было никак нельзя. Для «Спартака» ошибка Мешкова стала решающей. Скорее всего, его отстранят до конца сезона. Но на этом его карьера не закончится. Спустя некоторое время его восстановят и дадут судить топ-матчи РПЛ, как это часто бывает. Мы даже не можем понять, была ли ошибка Мешкова технической или преднамеренной. В этом должны разобраться компетентные люди».

4 марта в матче «Спартак» — «Урал» Мешков не засчитал гол форварда москвичей Александра Соболева на 86-й минуте встречи. Арбитр ошибочно остановил игру, зафиксировав фол со стороны красно-белых, которого не было.