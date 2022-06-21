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Агент Селюк: «Такие, как Крыховяк, думали не о политике, а о деньгах»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что решение ФИФА, позволяющее легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ, никак не повлияет на российский чемпионат.

«Я вообще считаю, что иностранцы никуда не уйдут. Решение ФИФА ни на что не влияет. Такие, как Крыховяк, думали не о политике, а о деньгах.

Давление на семью Кварацхелии внутри страны появилось тогда, когда на горизонте замаячил «Наполи». Вопрос: почему нет никакого давления на Григалаву? Потому что он никому не нужен. Он играет в «Химках», и никаких проблем нет. Куча грузин играет в других командах, и на них нет давления.

Крыховяк заявлял о давлении, а когда понял, что нигде ему не заплатят таких денег, сразу вернулся.

Поэтому уходы из команд будут не из-за политики, а из-за проблем с тренером или задержек зарплат. Люди устанут от постоянных невыплат и уйдут туда, где зарплаты не задерживают», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».

Международная Федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня следующего года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/selyuk-krykhovyak-zayavlyal-o-davlenii-a-kogda-ponyal-chto-nigde-emu-ne-zaplatyat-takikh-deneg-srazu
Дмитрий Селюк
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