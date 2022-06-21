Агент Селюк: «Такие, как Крыховяк, думали не о политике, а о деньгах»
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что решение ФИФА, позволяющее легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ, никак не повлияет на российский чемпионат.
«Я вообще считаю, что иностранцы никуда не уйдут. Решение ФИФА ни на что не влияет. Такие, как Крыховяк, думали не о политике, а о деньгах.
Давление на семью Кварацхелии внутри страны появилось тогда, когда на горизонте замаячил «Наполи». Вопрос: почему нет никакого давления на Григалаву? Потому что он никому не нужен. Он играет в «Химках», и никаких проблем нет. Куча грузин играет в других командах, и на них нет давления.
Крыховяк заявлял о давлении, а когда понял, что нигде ему не заплатят таких денег, сразу вернулся.
Поэтому уходы из команд будут не из-за политики, а из-за проблем с тренером или задержек зарплат. Люди устанут от постоянных невыплат и уйдут туда, где зарплаты не задерживают», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».
Международная Федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня следующего года.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
|Кр. Советов
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9
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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