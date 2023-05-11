Агент Щенникова: «Для нас важно остаться в РПЛ, но также будем рассматривать зарубежные варианты»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о ситуации с будущим футболиста.

«Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то смениться тренер, уйдут те или иные игроки, в общем, варианты точно будут. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем. Если будут интересные варианты, то, конечно, рассмотрим и их. Главное, чтобы игроку было комфортно. Ближе к лету будем определяться», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

26 апреля генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует продлевать контракт с защитником. Соглашение 32-летнего футболиста с московской командой рассчитано до конца текущего сезона.

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе основной команды армейцев он провел 366 матчей, в которых отметился 10 голами и 15 результативными передачами.