Гранат считает, что Николич подойдет «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможное назначение Марко Николича главным тренером «Динамо».

«Судя по тому, что показывал Николич в «Локомотиве», у него была атакующая команда. Если учесть, что «Динамо» так играло при Шварце, то Николич должен подойти бело-голубым. Все будет упираться в результат. Если его не будет при Николиче, это провал. Лидеры «Динамо» не прогрессировали при Йокановиче? Вся команда в целом не прогрессировала и не так ярко играла, как раньше», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист возглавит бело-голубых по окончании сезона.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.