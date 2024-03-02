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2 марта, 23:53

Фамейе — об Игнашевиче: «Кайфую, что между игроками и тренером такое общение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Джоэль Фамейе, который выступает за «Балтику» на правах аренды, поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Сергеем Игнашевичем.

«Сергей Игнашевич — в прошлом футболист высочайшего уровня. В «Балтике» он отлично понимает игроков, знает, как с ними общаться и прекрасно разбирается в футболе. Честно говоря, я просто кайфую, что между игроком и тренером может быть такое общение», — приводит слова Фамейе Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: Metaratings.ru
Джоэль Фамейе
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
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 - : -
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