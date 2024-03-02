Фамейе — об Игнашевиче: «Кайфую, что между игроками и тренером такое общение»

Нападающий Джоэль Фамейе, который выступает за «Балтику» на правах аренды, поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Сергеем Игнашевичем.

«Сергей Игнашевич — в прошлом футболист высочайшего уровня. В «Балтике» он отлично понимает игроков, знает, как с ними общаться и прекрасно разбирается в футболе. Честно говоря, я просто кайфую, что между игроком и тренером может быть такое общение», — приводит слова Фамейе Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.