«Пари НН» — «Краснодар»: гости увеличили преимущество

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отличился в матче 23-го тура чемпионата России с «Пари НН».

Футболист забил гол на 13-й минуте встречи. Счет в игре стал 2:0 в пользу «быков». Матч проходит в Нижнем Новгороде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».