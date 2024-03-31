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Агент Ренана: «Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Роберта Ренана, высказался по поводу дальнейшего будущего игрока.

11 января 20-летний футболист перешел в бразильский клуб на правах аренды из «Зенита» до конца декабря 2024 года. С тех пор он принял участие в 13 матчах, отличившись одной результативной передачей.

«Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Виктор Александров

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