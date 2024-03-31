Агент Ренана: «Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Роберта Ренана, высказался по поводу дальнейшего будущего игрока.

11 января 20-летний футболист перешел в бразильский клуб на правах аренды из «Зенита» до конца декабря 2024 года. С тех пор он принял участие в 13 матчах, отличившись одной результативной передачей.

«Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».