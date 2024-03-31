«Краснодар» побеждает «Локомотив» после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Локомотив» в гостях в матче 22-го тура РПЛ — 1:0.

«Быки» вышли вперед на 10-й минуте встречи в результате автогола Тимура Сулейманова, который поразил собственные ворота после навеса Эдуарда Сперцяна с углового.

В первой половине встречи главный арбитр Владислав Безбородов показал 6 желтых карточек.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию встречи.