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Сегодня, 12:45

Агент Раконьяца сообщил о приостановке переговоров по переходу игрока в «Црвену Звезду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал «СЭ», на каком этапе находятся переговоры по возможному переходу игрока в «Црвену Звезду».

«Пока по возможному переходу нет новостей. Ожидаем их в течение пары дней. Можно сказать, что переговоры приостановились. Сложно сказать, «Црвена Звезда» заинтересована или нет. Нет интереса от обоих клубов, у обеих сторон есть свои аргументы. Думаю, так как трансферное окно скоро закроется, что-то должно начать происходить», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. За московский клуб он провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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