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Слуцкий получил штраф по итогам матча «Рубин» — «Зенит»

11:34
Леонид Слуцкий. Фото AFP
Леонид Слуцкий. Фото AFP
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3) оштрафован на 50 тысяч рублей, информирует сайт РФС.

50-летний российский специалист по ходу матча получил красную карточку, а после игры назвал главного арбитра Сергея Иванова профнепригодным.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого Л.В. на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого Л.В. на 30 000 рублей. В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС — не применять к главному тренеру ФК «Рубин» Слуцкому Л.В. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической", — говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214463

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Роман Шишов все материалы автора

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