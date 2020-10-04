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Агент прокомментировал интерес «Локомотива» к Николе Калиничу

12:34
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Агент Ди Доменико Кармине, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Николы Калинича, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту.

— Никола едет в «Торино», — заявил он «СЭ». — Интерес «Локомотива»? Это были просто слова. (Севастиан Терлецкий)

Сезон-2019/20 Калинич провел в «Роме» на правах аренды. На счету 32-летнего хорвата 5 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5,5 миллиона евро.

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