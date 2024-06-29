Агент Помазуна: «Скорее всего, Илья уйдет в аренду. Он не хочет сидеть в «золотой клетке»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил «СЭ» на вопрос о будущем игрока.

«Скорее всего, Илья уйдет в аренду. Зарубежные варианты? В силу определенных обстоятельств мы будем рассматривать вариант с полноценной продажей, если осуществится переход в зарубежный клуб. И, конечно, хочется поиграть в более статусной команде, потому что психологически трудно бороться каждый год за выживание, как это было в прошлом году в «Урале». Но важно, что у Ильи есть действующий контракт с ЦСКА, будем решать будущее вратаря совместно с клубом. Помазун не хочет сидеть в «золотой клетке». Ему хочется играть и быть основным вратарем», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.