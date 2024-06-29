Юрий Гаврилов — о состоянии здоровья: «Есть трудности в речи и движении, но все равно стало лучше»
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после перенесенного инсульта.
«Конечно, трудности есть. Не только в речи, но и в движении, но все равно стало лучше, чем было. Врачи отпустили меня домой, но это не значит, что они больше не следят за мной, поскольку нужно будет постоянно наблюдаться и мониторить мое здоровье. Благодарю всех, кто поддерживает меня в такое время, большое вам спасибо», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
30 мая 2023-го стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.
31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.
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