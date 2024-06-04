Агент нападающего «Балтики» Фернандеса: «У него контракт на три года»
Футбольный агент Эдуардо Пинейро поделился мнением о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса.
«Будущее Алекса? Пока ничего не могу сказать, у него контракт с «Балтикой» на три года. Но в футболе все быстро меняется», — сказал агент.
В завершившемся сезоне 22-летний бразилец принял участие в 18 матчах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Футболист подписал трехлетний контракт с клубом в январе 2-24 года.
Источник: РБ Спорт
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