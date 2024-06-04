Агент нападающего «Балтики» Фернандеса: «У него контракт на три года»

Футбольный агент Эдуардо Пинейро поделился мнением о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Будущее Алекса? Пока ничего не могу сказать, у него контракт с «Балтикой» на три года. Но в футболе все быстро меняется», — сказал агент.

В завершившемся сезоне 22-летний бразилец принял участие в 18 матчах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Футболист подписал трехлетний контракт с клубом в январе 2-24 года.